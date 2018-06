Des bijoux de famille aux stocks des entreprises, le Mont-de-Piété se diversifie

Etienne Lambert est le patron du Mont-de-Piété qui fête cette année son 400e anniversaire. Il était l’invité de Viva Bruxelles ce mardi matin.

Le Mont de Piété est l’institution financière la plus ancienne du pays, créée en 1618 comme alternative aux banquiers lombards qui pratiquaient des taux extrêmement élevés. "Les gens peuvent venir chez nous déposer un objet, et en fonction de la valeur de l’objet en vente publique, nous prêtons entre 50% et 70% de cette valeur." Le prêt moyen est de 450 euros, mais le montant peut varier de 30 à plusieurs dizaines de milliers d’euros. Les intérêts sont calculés par quinzaine, et le prêteur décide tous les six mois s’il prolonge ou pas le dépôt.

Aujourd’hui, les bijoux représentent 95% des objets déposés, mais tout le monde n’a plus de bijoux à gager ce qui amène l’institution à réfléchir à sa diversification. Avec une piste inattendue : les PME.

"Dans une rencontre avec la chambre de commerce de Bruxelles il est apparu que des entreprises avec parfois de très bons projets avaient d’énormes difficultés de trésorerie, avec une difficulté d'accès au crédit traditionnel. Le travail qu'on est en train de réaliser c'est d'adapter notre produit pour permettre à ces entreprises de gager une partie de leurs stocks dont elles n'ont pas besoin directement pour réinjecter des liquidités dans l'entreprise", explique Etienne Lambert.

Le Mont-de-Piété va aussi ouvrir prochainement une antenne à Namur : quand on envisage d’emprunter quelques dizaines d’euros, le coût du déplacement est évidemment un élément important de la décision.