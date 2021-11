Des barrages de policiers grévistes rendent difficiles l'accès à l'aéroport de Charleroi ce vendredi

Les policiers continuent à se faire entendre suite à l'échec des négociations concernant leur revalorisation salariale et une nouvelle baisse des budgets de la police fédérale.

Ils ont ainsi mené une grève au zèle à l'intérieur de l'aéroport, en contrôlant minutieusement les passagers et les documents. Ils ont également contrôlé les véhicules à l'extérieur, provoquant des files jusqu'à 8h30. "Des contrôles pointilleux au niveau de l’entrée de l’aéroport, nous a répondu Patrick François, permanent CGSP-Police. L’objectif, c’est de montrer à la ministre que nous sommes déterminés. Qu’après 20 ans où nos salaires n’ont pas augmenté et où nos barèmes n’ont pas bougé, il est temps ! Et pas question d’arrêter le mouvement ! On continuera jusqu’à ce que la ministre nous écoute et revienne à la table des négociations avec une vraie proposition."