Des amis organisent un nouvel an solidaire et citoyen à Walhain : 130 personnes y participent

Ce réveillon, c’est d’abord l’histoire d’une bande d’amis de Walhain dont les enfants sont devenus grands, parfois très grands. Ne sachant que faire pour le Nouvel An, ils ont décidé d’organiser une soirée festive et sociale. Les invitations ont été lancées via les réseaux sociaux et des affiches ont été placées dans certains commerces locaux. Pensant se retrouver à quelques-uns en l’église Saint-Vincent, ils seront finalement 130 à participer à cette nuit de la Saint-Sylvestre.

"On a imaginé un réveillon où on invitait des gens qui ont des petits soucis financiers ou qui sont seuls parce qu’il ne faut pas forcément avoir des problèmes pour avoir envie d’être en groupe", explique Jacqueline De Maegd une des bénévoles. "Nous avons aussi invité des migrants que nous accueillons une fois par semaine dans le village. Nous leur avons proposé de se joindre à nous pour cette grande fête. L’église dans laquelle nous nous trouvons n’a pas été désacralisée mais elle est devenue un lieu partagé où nous organisons au moins une fois par mois un cabaret musical et des événements à but caritatif. Et donc, on s’est dit qu’on allait le faire ici".

Les personnes les plus précarisées payent 10 euros pour ce réveillon qui comprend un verre d’apéritif, trois services (entrée, plat et dessert), le verre offert à minuit ainsi qu’une soirée dansante et un jeu participatif. Pour ceux qui en ont les moyens, c’est 35 euros. Le groupe de bénévoles a également reçu des dons pour l’organisation de cette soirée, parfois des montants importants.