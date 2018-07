Des agriculteurs qui s'engagent à protéger l'eau de Wallonie

Un nouveau label pour les produits issus de l'agriculture wallonne. Le label "Je protège l'eau de Wallonie", présenté ce mardi dans une ferme de Montignies-lez-Lens. L'initiative d'une nouvelle coopérative, "Nos agriculteurs, notre eau" qui se donne pour but de valoriser les produits issus d'une agricultures qui n'utilisent pas de produits phyto dangereux pour les nappes phréatiques. Le label comporte trois niveaux en fonction du degré d'engagement dans la protection de l'eau. Le plus exigeant concerne les agriculteurs certifiés bio, le deuxième sera attribué aux produits non bio mais issus d'exploitation qui s'engagent à ne pas utiliser de produits phyto. Le premier niveau, le plus ouvert, sera attribué aux produits issus d'une agriculture ne faisant appel aux pesticides que ponctuellement, en excluant les plus nocifs.

La motivation de ces agriculteurs est de prévenir plutôt que de guérir. L'eau qui se trouve dans le sous-sol wallon est un bien précieux, il alimente les robinets de Wallonie mais aussi d'une partie de Bruxelles et de la Flandre. Certains captages sont pollués par les intrants provenant de l'agriculture, le résultat de pratiques anciennes mais aussi actuelles. Or, le coût de la dépollution est élevé. En attaquant le problème à la source, les coopérateurs espèrent le réduire. Par ailleurs, la mise en valeur de produits à la fois locaux et respectueux de l'environnement a pour objectif d'informer le consommateur sur ce qu'il achète. Parmi les coopérateurs, plusieurs agriculteurs bio mais la coopérative se veut inclusive et espère être un lieu de partage des bonnes pratiques pour tous les agriculteurs.