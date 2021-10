Des agents fédéraux du palais de justice de Bruxelles en grève

Grève du zèle à Brussels Airport et à l’aéroport de Charleroi. Mais grève aussi des agents fédéraux du palais de Justice de Bruxelles, ceux de la section DAB (Direction de la sécurisation). Depuis ce matin, une bonne partie d’entre eux se croisent les bras ou se sont portés absents. Ils sont notamment chargés du transfert des détenus.

Selon nos informations, les grévistes réclament de meilleures conditions de travail et une revalorisation salariale. Ils dénoncent l’insalubrité des bâtiments et de leurs locaux plus spécifiquement

Une porte-parole de la police fédérale confirme cette "action spontanée qui n’a pas été annoncée". "Nous ignorons le nombre exact de grévistes. Mais une partie des agents poursuit normalement son travail. En tout cas, la Réserve fédérale est sur place pour assurer le transfert des données. Les détenus seront transportés vers et depuis la prison, normalement, avec peut-être un peu de retard."

La direction de la police fédérale ignore pour l’instant la durée de cette grève.