Des agents de la SNCB sanctionnés pour leur retard… à cause des retards des trains

La SNCB vient de sanctionner plusieurs de ses agents. Motif : ils sont arrivés en retard au travail. Un retard du... aux retards du train. Les syndicats contestent ces sanctions.

Ils sont quelques agents liégeois de Securail, le service de sécurité de la sncb, à prendre le train chaque matin pour se rendre à leur boulot à Bruxelles.

Début de service prévu : 6h00 du matin. Le train, lui, arrive à 06h03. Et jusqu'à présent, la tolérance était de mise pour cette prise de service retardée de quelques minutes.

Mais ces derniers temps, les retards du train auraient augmenté le retard des travailleurs. "Auparavant, on validait les retards de trains et l'agent, au-delà de dix minutes de retard, recevait une compensation, explique Philippe Dubois, de la CGSP cheminots. Tout ça a été supprimé ! Ce qui est inacceptable, pour nous. A partir du moment où il y a une certaine tolérance, on peut admettre ce changement de réglementation mais si on recommence à punir les agents… cela devient indécent !"

Pour l'instant, la SNCB propose aux travailleurs une réprimande simple. Pour la CGSP, c'est déjà trop ! D'autant que les employés-navetteurs n'ont pas beaucoup d'alternatives et qu'il n'y a pas de train plus tôt. "Il faudrait qu'ils viennent en voiture… Mais c'est surréaliste de demander à des agents de la SNCB de venir en voiture !"

Pour la SNCB, ce retard toléré n'existe pas. Les travailleurs peuvent demander à commencer plus tard. Et fait ce rappel clair : un travailleur est tenu d'arriver à l'heure à son travail.