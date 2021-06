Des abeilles réintroduites en Brabant wallon, même sur les toits des grandes surfaces

Comme la quarantaine de clients que compte déjà Save Bee en Brabant wallon, le commerçant a donc investi dans la ruche et dans son entretien par un apiculteur professionnel. Le miel récolté, en filière très courte, sera vendu dans son magasin. Si le concept séduit, c’est parce que le public prend de plus en plus conscience de l’importance de la sauvegarde des abeilles. " Les gens prennent conscience de ce qu’elles apportent en termes de pollinisation, de diversité des cultures, ajoute Raphael De Myttenaere, gérant de Save Bee. Il y a aussi évidemment le petit plus d’avoir du miel de chez soi ". L’objectif de l’entreprise, avec ses ruches privatives et le parrainage de celles qu’elle a placées sur son terrain, est de réintroduire près de six millions d’abeilles en Brabant wallon.

Pour le projet du magasin, Guillaume Catoire est arrivé avec des essaims transportés dans des ruches en polystyrène. Il a ensuite précautionneusement transféré les cadres en bois et leurs abeilles vers leur refuge définitif. " Je les transfère dans une ruche plus grande, de dix cadres. Elles vont maintenant venir construire les cadres que j’ai rajoutés. Et la reine va donc avoir plus de place pour pondre et prospérer pour que la colonie soit de plus en plus importante, et faire une colonie de plus en plus importante, entre 50.000 et 60.000 abeilles par ruche ", explique-t-il. Il reviendra tous les quinze jours surveiller la colonie et lui apporter les soins nécessaires. En se faisant engager par Save Bee, il a d’ailleurs fait de sa passion de toujours une véritable profession. " C’est une forme de reconversion. Je suis un universitaire qui a beaucoup travaillé dans le privé et j’ai eu cette chance de pouvoir vivre de ma passion. C’est en fait assez rare, car faire de la production en Belgique, le climat ne le permet pas de manière importante, comme dans les pays du Sud ", commente l’apiculteur. Son travail est aussi d’observer la manière dont les abeilles s’adaptent aux différents environnements où on les installe. Et les jardins, dépourvus des pesticides qui déciment les abeilles, restent selon lui, " les meilleurs spots ".