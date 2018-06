Derrière les murs de Rive Gauche, une entreprise fleurusienne qui n'a plus été payée depuis 2016

L'entrepreneur fleurusien Natale Cacciopoli gère depuis 40 ans l'entreprise familiale de matériaux. Sauf qu’aujourd'hui, il connait de sérieux déboires… La cause ? Son principal client pendant des années, le consortium Duchene/Valens, qui a notamment construit le centre commercial Rive Gauche à Charleroi.

En fait, depuis 2016, le consortium n'a payé aucune facture à l'entreprise fleurusienne. Et cette dernière est d'ailleurs en procédure de recouvrement judiciaire.

Cette histoire incroyable révèle pourtant des pratiques étonnantes dans le secteur de la construction. L'entreprise Cacciopoli a livré, jour et nuit pendant trois ans, des matériaux et a enlevé les déchets pour le compte du groupe Duchene/Valens, son donneur d'ordres. Le travail a été effectué mais Natale Cacciopoli désespère car ses factures ne sont pas honorées. "Cela fait plus d'un an que nous ne recevons pas le solde de nos factures. Cela nous met plus qu'en péril! Là, on n'en peut plus! Cela fait plusieurs mois que nous payons tous nos fournisseurs cash. Mais nous n'arrivons plus à suivre... Nous avons déjà dû restructurer, en nous séparant d'une dizaine de personnes. Et notre développement est complètement gelé."