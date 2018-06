Dernière ligne droite avant le début des camps scouts

Le local de la 292eme unité des scouts pluralistes à Braine-l'Alleud est bien vide en cette fin du mois de juin. Tous les chefs sont déjà partis préparer les camps, où les rejoindront ce week-end quelques 120 jeunes. Arnaud Tondeur, le responsable d'unité, est un des seuls à être resté pour régler les détails de dernière minute et les imprévus. "Cela peut aller d'une plaine qui n'est plus louable parce qu'elle est inondée, aux tentes qui n'ont pas été fournies dans le nombre souhaité, comme cette année. Il faut donc chercher des solutions à gauche et à droite", explique-t-il. Il faut aussi répondre aux dernières questions des parents, et veiller à ce que les derniers éléments de matériel restés au local soient acheminés à bon port. "Il reste encore des tables, des bancs à porter sur place. Nous cherchons donc des bonnes volontés du côté des parents qui peuvent, soit faire un peu de place dans la voiture, soit prendre une remorque".