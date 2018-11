Dernier conseil communal pour l'ancien échevin carolo Gérard Monseux

Un conseil communal se déroule ce soir à Charleroi. Il sera particulier puisque ce sera la dernier de la législature écoulée. Le prochain, le 3 décembre, verra la nouvelle majorité prêter serment. Une page se tourne pour plusieurs consiellers communaux, qui n'ont pas été ré-élu ou qui ne se représentaient pas. C'est le cas du socialiste Gérard Monseux. Agé de 67 ans, il a décidé d'arrêter, après une carrière politique de ... 36 ans !

Gérard Monseux s'en souvient parfaitement : il a prêté serment comme conseiller communal le 4 janvier 1983. "Oh oui je m'en souviens ! Le moment était unique car le parti socialiste avait remporté ... 39 sièges ! Quand nous sommes entrés dans l'hôtel de ville pour le premier conseil communal, une chorale était disposée sur les marches menant à la salle du conseil et chantait Pays de Charleroi ! C'est un moment qui est toujours gravé dans ma mémoire, bien entendu !".

Il devient échevin en 1994, et s'occupe à tour de rôle du logement, de l'aménagement du territoire, de la mobilité, des voiries. Sa plus grande satisfaction est sans conteste : "le métro bien sûr ! Parce que c'est un dossier qui traînait depuis longtemps, il y avait eu énormément d'hésitations, on pensait même qu'il était définitivement enterré. D'ailleurs, sur les plans de l'époque, il n'y a aucun tracé ! Il a fallu se lancer dans des négociations avec la Région Wallonne, suggérer de fermer la Boucle, prolonger jusqu'à Gilly, faire l'axe Nord ...Finalement, la dernière inauguration a eu lieu en 2013 ! Vous imaginez, j'ai suivi ce dossier de 1997 à 2013 ! ".

Gérard Monseux vivra un cauchemar lors de l'éclatement du scandale de la Carolo, en 2006. Il admet ne pas avoir été suffisamment attentif aux agissements de ses collègues. "Ce sont des moments extrêmements difficiles parce qu'on se demande pourquoi, soudainement, un juge d'instruction décide de priver de liberté quelqu'un. C'est qu'il y a des choses graves ...Je pense que Jacques Van Gompel ( le bourgmestre de l'époque) a voulu arranger les choses et il s'est mis en difficulté en voulant sauver la mise. Certains pots aux roses ont été découverts et il en a porté le chapeau." Quand on lui fait remarquer qu'à l'époque, l'opposition était méprisée, voire ignorée, il conteste. " Je n'ai jamais eu ce sentiment. Et d'ailleurs, quand j'ai vu certains dossiers qui avaient été avalisés par la minorité, elle qui avait accès à toutes les pièces, participait aux commissions, aurait pû poser des questions ... Sans parler de l'autorité de tutelle ! Quand on signait en étant directeur général et en même temps en étant président, c'était illégal ! Donc, je m'étonne que ça ne se soit pas vu .... "

Monseux sera inculpé - et acquitté - pour 1 seul dossier, celui des faux procès-verbaux de collèges. Il continuera sa carrière d'enseignant en génie civil, à l'UT, tout en présidant les TEC Charleroi, puis l'Icdi, devenu Tibi. Aujourd'hui, il tourne définitivement la page. " J'ai un grand principe dans l'existence : quand je ne suis plus, je ne m'en mêle plus. Oh, bien sûr, il m'arrivera encore de fréquenter l'un ou l'autre congrès, de chanter l'Internationale et Chiffon rouge, ça n'arrêtera pas, mais je ne m'en mêlerai plus !".