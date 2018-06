Déraillement à Neufvilles: un itinéraire alternatif mis en place entre Bruxelles et Mons

La ligne 96 entre Bruxelles et Mons sera toujours impraticable lundi à Neufvilles, où un train à vide a déraillé ce vendredi matin entre Soignies et Tubize. La SNCB et Infrabel ont dès lors mis sur pied un plan de transport alternatif.

Les trains IC entre Liège-Guillemins et Quiévrain seront déviés de Liège par Bruxelles-Midi et depuis Quiévrain par Mons. Des navettes de bus feront l'escale entre ces deux gares.

Les trains P entre Mons et Bruxelles seront, eux, déviés via La Louvière ou Ath. La liaison entre Mons et Brussels Airport sera déviée par La Louvière entre Mons et Braine-le-Comte.

Les trains L entre Braine-le-Comte et Jurbise sont toujours remplacés par une navette entre Braine et Jurbise et par un bus entre Soignies et Jurbise.

Les voyageurs entre Mons et Bruxelles peuvent également opter pour des trajets alternatifs : Bruxelles-Charleroi-Marchienne-Mons, Bruxelles-La Louvière-Mons ou encore Bruxelles-Ath-Jurbise-Mons.

La SNCB conseille aux navetteurs venant de Jurbise vers Bruxelles de passer par Ath.