Depuis vendredi, les conseillers provinciaux se penchent sur le budget 2022 de la Province de Luxembourg

Ils se réunissent à nouveau à Arlon, comme avant la crise sanitaire, pour confectionner le budget. La marge de manoeuvre est plus étroite qu'avant, car les provinces doivent désormais prendre progressivement en charge une bonne partie du coût des zones de secours.

Il faut donc faire des choix, comme le confirme le Président Stéphane Demul, même si on y voit plus clair qu'il y a un an, au niveau du financement de la zone de secours :

"Ce qu'on avait demandé au niveau des provinces, c'est d'avoir des montants fixes, parce qu'au départ on parlait de pourcentages, et comme on savait que le budget allait évoluer c'était difficile d'avoir une ligne conductrice. Maintenant les montants sont fixés jusqu'à 2024, donc nous notre ligne par rapport aux économies que nous devons faire, pour pouvoir remplir cette nouvelle obligation qui incombe aux provinces, et les mesures qu'on a prises au début de la législature, vont nous permettre de pouvoir atteindre cet objectif tout en gardant des ambitions dans les projets que la province veut développer."

Se limiter aux actions prioritaires, le Député Provincial au Budget, Bernard Moinet ne dit pas autre chose :

"On sait que si on ne fait pas çà c'est clairement la fin de l'institution. Puisque nous ne pourrons pas subvenir aux missions premières qui sont encore les nôtres aujourd'hui, dans l'agriculture, en matière d'enseignement, les aides à la culture, les IMP. L'ensemble des services continuent à travailler de manière prospective avec de nouvelles idées, et toujours des projets en lien avec notre territoire, qui apportent un plus à notre population, même si ce n'est pas toujours visible."