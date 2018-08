Depuis 2017, plus de 15.000 personnes ont postulé pour devenir conducteurs à la STIB

En presque un an et demi, plus de 15.000 candidats ont postulé pour devenir chauffeurs de bus ou conducteurs de tram à la STIB. Concrètement, il s'agit de 11.802 candidatures adressées en 2017 et 3696 candidatures de janvier à avril 2018.

La STIB a enregistré plus de 400 millions de voyages l'an dernier. Un bilan en hausse de 8% par rapport à 2016 qui conduit la société à renforcer ses lignes pour répondre à la demande. Création de nouvelles liaisons, achats de nouveaux trams, de nouveaux bus, augmentation des fréquences: la STIB a besoin de personnel. En 2018, elle prévoit de recruter 650 personnes dont 185 chauffeurs de bus et 115 conducteurs de tram (ainsi que 40 conducteurs de métro).

Pour seulement 311 engagements en 2017, 141 en 2018

On le constate: le nombre de candidats est important mais le nombre de postes est limité. En 2017, seules 311 personnes ont été engagées sur 11.802 candidats. En 2018, la STIB a déjà recruté 141 pour 3696 candidatures au total, d'après une réponse parlementaire écrite du ministre de la Mobilité Pascal Smet (SP.A).

Qu'est-ce qui attire autant de personnes à devenir chauffeurs à la STIB? Le salaire mensuel en début de carrière est d'environ 2400 euros brut par an pour un horaire de 38 heures semaine en moyenne. "A ce salaire, s'ajoutent pas mal d'avantages par rapport au diplôme requis (NDLR: secondaire inférieur): les jours de congés, les primes de prestation de weekend, quand le chauffeur est en service coupé, etc", explique Cindy Arents, porte-parole de la STIB. En terme d'avantages extra-légaux, la STIB propose une assurance groupe, une assurance soins de santé et hospitalisation...

Stabilité

Mais ce n'est pas tout. "Il y a également la prise en charge des stages pour les enfants, la prise en charge totale de l'abonnement STIB pour les membres de la famille... Il s'agit là d'une foule d'avantages qui attire pas mal de candidats." La société est également un organisme public qui "offre une stabilité de l'emploi. Quelqu'un qui respecte les règles sait qu'il peut faire toute sa carrière à la STIB et évoluer. Les transports publics ne vont pas disparaître du jour en lendemain, que du contraire. Nous nous étendons d'année en année."

A la STIB, les métiers se féminisent également avec plus de 10% de femmes au sein de l'entreprise.

Avec près de 9000 travailleurs, la STIB est l'un des plus gros employeurs de la Région bruxelloise. "Nous continuons encore à engager les années prochaines, dans tous les domaines, chauffeurs, personnel technique, administratif... Le nombre de recrutement n'est pas encore connu. Mais nous comptons de nombreux projets avec la création de la ligne de tram 9, le plan directeur Bus qui sera bientôt mis en route, la mise en service du métro d'ici quelques années..."