Depuis 1965, la moissonneuse-batteuse de Joseph est toujours en service

La moisson touche à sa fin. A Omal, Joseph et son fils Jean-Christophe récoltent le froment. Ils utilisent toujours leur moissonneuse-batteuse de 1965. Une Clayson M 103 qui tourne comme une horloge. Le rythme de travail est différent des machines actuelles. La table de coupe a une largeur de 3 mètres. Actuellement, les machines développent une largeur de 9 mètres. La mécanique est simple et le tableau de bord est rudimentaire. Avec ses enfants et petits-enfants, Joseph surveille de près les opérations. Il avait déboursé 2.500 euros pour acheter cette machine d'occasion. Aujourd'hui, elle est largement amortie. Ces agriculteurs de Hesbaye ont décidé de ne pas courir après le temps. Et ce n'est pas demain que cela va changer !