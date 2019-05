Dépôt de permis d'urbanisme pour le réaménagement de l'avenue de la Toison d'Or

La Région bruxelloise a déposé le permis d'urbanisme pour le réaménagement de l'avenue de la Toison d'Or et du Boulevard de Waterloo qui vise à faire de cette zone les "Champs Elysées" bruxellois, indique vendredi le cabinet de Pascal Smet, ministre bruxellois de la Mobilité et des Travaux publics.

"Symbole du luxe et du prestige dans la capitale, l'avenue de la Toison d'Or et le Boulevard de Waterloo ressemblent aujourd'hui davantage à une vulgaire autoroute à voiture et à un vaste parking à ciel ouvert plutôt qu'à un espace de promenade propice au commerce de luxe, à la flânerie et à la détente. Le projet dessiné par les bureaux Bruno Fortier, Polo et Arcadis à la suite du concours international d'architecture vise ainsi à redonner tout son lustre à cet espace commercial stratégique et emblématique de la Petite Ceinture", souligne Pascal Smet.

"Il n'y a en effet rien de mieux qu'un espace public qualitatif pour renforcer l'attractivité commerciale et attirer les chalands dans la zone. Arborés et végétalisés, mis en lumière, largement piétonnisés et dotés de larges pistes cyclables bidirectionnelles, l'avenue de la Toison d'Or et le Boulevard de Waterloo vont redevenir de véritables promenades urbaines, un nouvel espace de convergence qui reconnecte le haut et le bas de la ville, digne des Champs-Elysées à Paris ou du Passeig de Gràcia à Barcelone", ajoute le ministre.

Le projet vise à créer une large promenade métropolitaine s'étendant de façade à façade et dégageant une identité forte en terme d'espace public, là où, encore aujourd'hui, plus de 85% de l'espace est dévolu à la voiture.