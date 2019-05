Dépollution des anciennes stations-service: les propriétaires jusqu'au 8 novembre pour se manifester

Depuis 2004, plus de 3300 sites d'anciennes stations-service ont été dépollués en Belgique. Mais il en resterait encore entre 200 et 300.

Le Bofas, l'asbl en charge de cet assainissement, invite donc les propriétaires à se manifester. Les dossiers peuvent être introduits jusqu’au 8 novembre. Au-delà de cette date, le Bofas n’interviendra plus financièrement. Les frais seront alors à la charge des propriétaires.

Et ce n’est pas anodin : le coût moyen d’une dépollution s’élève à 135.000 euros. Donc, toute personne qui a acheté un terrain pollué ou qui en a hérité a intérêt à se manifester auprès de l’asbl.

« On va aider les propriétaires ou occupants au maximum. Mais c'est à eux à faire le premier pas, le plus rapidement possible puisque la période d'introduction arrive à terme le 8 novembre prochain, déclare Yves Van Malderen, chef de projet. Il ne faut pas s'y prendre à la dernière minute : il vaut mieux le faire dès maintenant pour entamer les démarches. »

Concrètement, quand un dossier lui parvient, Bofas s’occupe d’abord des études de sol pour déterminer l’ampleur de la pollution et ensuite, de l’assainissement proprement dit : excavation et traitement des terres, évacuation des vapeurs d’essence et parfois même dépollution des nappes phréatiques qui auraient été touchées.

Tout cela prend du temps. Pour Alexis Watchenko, il a fallu 10 ans de patience. « Comme ce n'est pas nous qui payons, il est un peu délicat d'aller leur crier dessus en leur disant »plus vite« … C'est déjà un beau cadeau en soi que cela se passe de la sorte et qu'on récupère in fine un terrain tout à fait vierge. Si j'avais dû payer les frais de dépollution moi-même, cela m'aurait fait très mal au portefeuille… »

Les travaux enfin terminés, ce propriétaire a reçu il y a quelques mois le document certifiant que son terrain était bien assaini. Il va maintenant pouvoir concrétiser son projet : construire un immeuble à appartements.