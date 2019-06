Dépolitiser le dossier des nuisances de l'aéroport, pour enfin sortir du blocage

C’est l’une des conclusions de l’étude commandée par le ministre fédéral de la Mobilité F. Bellot, il y a un an et réclamée par la justice depuis juillet 2017. La société de consultance française Envisa a été chargée de réaliser une étude d’incidence sur les nuisances sonores autour de Brussels Airport. La première partie visait l’objectivation des nuisances. La seconde (dont le contenu vient d’être publié) portait sur les recommandations pour le futur. Les experts proposent donc plusieurs mesures destinées à réduire les tensions générées par la présence d’un aéroport national, situé en territoire flamand mais à proximité d’une ville-région d’un million deux cent mille habitants.

Définir une réglementation unique et nationale sur le bruit La présence réelle ou ressentie d’interventions politiques dans la gestion quotidienne de l’aéroport ou de Skeyes brouillent la prise de décision et cette ingérence politique a donné lieu à des problèmes techniques et de sécurité. L’analyse du bureau d’experts indépendants français Envisa est sans appel. Le politique doit se dégager de la gestion opérationnelle et la confier à l’exploitant de l’aéroport. Mais avant cela, le pouvoir politique doit réussir à se mettre d’accord et définir une réglementation nationale et unique sur le bruit, réglementation qui serait verrouillée dans un accord intergouvernemental entre les régions et l’État fédéral. "Il appartient aux parties prenantes de faire passer le bien commun au sens large, avant les questions de politique locale ou régionale ou avant le bien-être de toute population individuelle", peut-on lire dans cette étude. Et cette seule recommandation constitue, à elle seule, un fameux défi !

Les opérations de nuit ne sont pas cohérentes avec cet aéroport Les experts proposent également la suppression ou à tout le moins une diminution importante des vols de nuit et cela afin de rétablir la confiance entre l’aéroport et la communauté environnante. De nombreux autres aéroports en Europe interdisent d’ailleurs totalement les vols de nuit. Mais chaque fois, relèvent les experts, il s’agit d’une décision politique. Par ailleurs l’infrastructure de l’aéroport pourrait être améliorée pour organiser des décollages ou des atterrissages plus silencieux. Pourquoi ces investissements ne sont-ils pas faits ? Alors que des investissements importants dans les points de vente commerciaux au sein de l’aéroport, sont eux, bien réalisés. Selon ces spécialistes, bien que l’aéroport et Skeyes (ex-Belgocontrol) dispose d’un système sophistiqué de contrôle du bruit et de la trajectoire des avions, celui-ci n’est pas exploité à son plein potentiel. "On pourrait faire beaucoup mieux", ajoutent-ils encore !

Une étude qui tombe à point nommé C’est un hasard du calendrier (l’étude devait être déposée avant le trois juin sous peine d’astreinte pour l’État fédéral) mais cette étude en pleine période de négociations pour la formation des nouveaux gouvernements fédéral et régionaux met les pieds dans le plat ! François Bellot, ministre fédéral sortant de la Mobilité y voit d’ailleurs une opportunité de la place le dossier du survol de Bruxelles au centre des discussions. Pas question d’ignorer le constat et les recommandations des experts d’Envisa. La méthode préconisée ? Confier au politique les grandes lignes directrices et déléguer les choix opérationnels aux techniciens. "Il n’y aura pas d’un côté les gagnants et de l’autre, les perdants, toutes les parties autour de la table devront mettre de l’eau dans leur vin. Et ce changement de mentalité est d’autant plus indispensable que l’inaction devient impayable".

En avril, le montant des astreintes a atteint 2,6 millions d’euros Car les conséquences du bras de fer entre les régions et le fédéral autour de l’aéroport ont aussi un coût. Un coût pour les compagnies aériennes qui doivent payer des amendes en cas de non-respect des normes de bruit. Mais ce n’est pas tout ! Ces derniers mois, le montant des astreintes dues (lorsque le nombre d’avions verbalisés est supérieur à celui du mois correspondant en 2016) s’est élevé à neuf cent mille euros en mars, et à deux millions six cent mille euros en avril ! Des sommes cette fois, à charge de l’État fédéral et qui, pour François Bellot, risquent de freiner le développement économique de l’aéroport et de peser sur l’avenir de ses 20.000 emplois directs.