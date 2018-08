Départ progressif des militaires des gares et métros: "Où sont les policiers supplémentaires pour Bruxelles?" s'inquiète Philippe Close

A partir de septembre, les militaires vont progressivement disparaître des gares et stations de métro. Une décision prise de longue date par le gouvernement, selon le ministre de la Défense Steven Vandeput (N-VA) : "La réduction des patrouilles de militaires sera menée en concertation avec la police et les services de sécurité et ne se fera pas aux dépens de la sécurité".

Le budget 2018 de la zone de police de Bruxelles-Ixelles a en effet été augmenté de 6,4 millions d'euros par rapport à 2017, pour un montant total de 227,6 millions d'euros. La volonté est d'accroître la présence de policiers dans les rues pour renforcer la police de proximité. 70 nouveaux inspecteurs de quartier devraient arriver cette année, et s'ajouter aux 56 nouveaux venus de 2017.

De plus, l'été a été particulièrement éprouvant pour les policiers bruxellois, entre coupe du monde de football, retour des Diables, sommet de l'OTAN et BSF. Pour le SNPS, le syndicat national du personnel de police et de sécurité, il y a même abus des dérogations au niveau des jours de repos. Du côté du SLFP, on confirme qu'il existe des carences de personnel, comme l'explique son président, Vincent Gilles.