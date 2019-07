Départ du Tour à Binche : les horaires, les accès, les parkings… Tout ce qu'il faut savoir

Dès 8h30, l’itinéraire de la course sera totalement soustrait à la circulation. Cette disposition est imposée par la société ASO. Il sera également interdit de stationner sur le parcours. Il sera interdit de circuler et de se garer sur la N55 entre Binche et Merbes-le-Château, sur la N561 entre Merbes et Erquelinnes et sur les N40 et N54 à hauteur d’Erquelinnes en direction de Jeumont, là où le peloton quittera le territoire belge. Il sera également interdit de passer d’un côté à l’autre de cet itinéraire.

Les bus et véhicules des équipes stationneront le long des avenue Charles Deliège, rue de Bruxelles et rue de Namur qui seront fermées dès minuit.

Le lundi matin, jour de la course, à partir de 6h00 se terminera la mise en place des opérations de départ avec l’installation de l’arche, traçage des lignes… Entre la rue de Bruxelles, l’avenue Charles Deliège, l’avenue Vanderpeppen et la rue de Merbes, 4 km de barrières seront placées.

La Grand-Place sera fermée dès le dimanche à 16h00 car dès 18h00 commencera le montage du Village du Tour. Ensuite et progressivement l’interdiction de stationner gagnera les rues qui entourent la Grand-Place. Les rues et horaires concernant cette interdiction de stationnement sont consultables sur le plan élaboré par la zone de police Binche-Anderlues. Dans les grandes lignes, il s’agit du plan de mobilité appliqué lors du carnaval.

Pour accéder à Binche, privilégiez le train

La SNCB offre une remise de 50% sur le tarif des billets de train à destination de Binche, le jour de la course. La zone de police Binche-Anderlues invite le public à privilégier ce mode de transport pour rejoindre la cité du Gille. La Grand-Place est à 5 minutes à pieds au départ de la gare. Le ticket est disponible via les guichets, les automates, le site internet et l’application. Toutes les infos sur ce lien

Pour ceux qui viennent en voiture, il sera possible de se parquer le long des grands axes qui mènent à Binche. La N90 en venant de Mons ou de Charleroi et la N563 en venant d’Estinnes et la N55 en venant du Roeulx. Attention toutefois sur ce dernier axe. La sortie du Roeulx sur la E42 est un PPO, un point de passage obligatoire pour les 2500 véhicules qui accompagnent le Tour. C’est donc par là qu'’ils passeront tous. Afin de fluidifier la circulation, les nombreux ronds-points sur cette N55 ne pourront être empruntés. L’axe routier sera donc transformé en 2x2 bandes le temps de l’événement. Mais où que vous vous gariez, comptez qu’il vous faille marcher entre un quart d’heure et une demi-heure pour rejoindre le cœur des festivités.