Démolition de la fresque Annie Cordy : trois projets soumis aux citoyens

La fresque du Parc Annie Cordy à Laeken sera bien détruite. Apparue en 2018 pour les 90 ans de l’artiste belge, la fresque est dessinée sur le mur d’un bâtiment attenant au parc. Un bâtiment qui sera démoli dans le cadre du projet de réaménagement du parc pour cause d’instabilité et d'amiante. Quelques mois après le décès de la chanteuse, il n’en fallait pas plus pour que des riverains se mobilisent pour demander le maintien de cette œuvre en apprenant sa démolition prochaine. La ville s’était engagée à ce qu’une nouvelle œuvre voit le jour une fois le parc réaménagé. Les habitants de la Région sont invités à choisir parmi trois propositions visant à remplacer la fresque actuelle, peut-on lire sur le site internet de la ville de Bruxelles. Les votes sont ouverts jusqu’au lundi 7 février prochain.

Trois projets soumis au vote

La première proposition est la reproduction à l’identique de la fresque existante sur un autre mur du parc. Une œuvre signée par l’artiste bruxellois Pierre Coubeau alias FSTN.