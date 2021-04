Démocratie participative à Bruxelles: "ouvrir les portes et les fenêtres" aux citoyens

Le Parlement bruxellois accueillait ce jeudi soir 45 citoyens pour démarrer le projet de commission délibérative consacrée à la 5G. Ce panel a été tiré au sort pour participer à une première expérience. Les 45 citoyens et 15 parlementaires vont réfléchir aux modalités du déploiement de la 5G à Bruxelles et au bout du processus, dans un peu plus d'un mois, formuler des recommandations. Un outil pour retisser de la confiance entre les citoyens et le monde politique.

Jamais mis les pieds au parlement

Coronavirus et démocratie participative ne font généralement pas bon ménage. Mais au Parlement bruxellois, on a poussé les murs ce jeudi soir pour inviter les citoyens tirés au sort à venir en chair et en os. Ca se passe donc dans deux salles : celle de l'hémicycle et la salle des glaces, lustres et miroirs. Décor très solennel. Deux salles mais une seule ambiance: Avec un écran géant, on peut suivre ce qui peut se passe dans l'une et l'autre. Au début, ça patine un peu puis ça devient beaucoup plus fluide.

Après les discours de Rachid Madrane, président du parlement bruxellois et Tristan Roberti, le président de la commission délibérative, les "GO de la participation citoyenne", Particitiz, brisent la glace. "Levez-vous ceux qui sont nés à Bruxelles", "ceux qui ont déjà fait des blagues téléphoniques quand ils étaient jeunes?".

On rigole dans les travées, et c'est sans doute ça aussi l'objectif de cette première soirée: alléger le moment puisque certains citoyens n'avaient jamais mis les pieds ici: "Non, jamais! Mais j'ai accepté de venir pour comprendre comment ça fonctionne", nous explique une participante! Cette jeune fille de 16 ans avoue qu'elle était "très stressée au début, mais qu'on les a mis à l'aise, "les gens sont très gentils et prennent soin de nous comme on est mineur".