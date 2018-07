Demi-finale sur grand écran: le périmètre de la fanzone de Saint-Josse sera élargi

Le bourgmestre de la commune de Saint-Josse, Emir Kir, a décidé d'élargir à toute la place Saint-Josse, le périmètre réservé aux fans de football qui s'y rendront mardi pour suivre en direct le match de demi-finale de la Coupe du monde qui opposera la Belgique et la France. Selon Emir Kir, cette décision a été prise après le succès rencontré par cette initiative en huitième et quart de finale. La mesure aura des implications sur la mobilité.

Concrètement, le bourgmestre a pris un nouvel arrêté interdisant l'accès à la circulation sur le tronçon de la chaussée de Louvain situé entre le carrefour formé par les rues de la Pacification et Saint-Josse jusqu'au carrefour situé rue Marie-Thérèse et rue Amédée Lynen.

Circulation et accès

La circulation et le stationnement seront interdits sur ce tronçon, mardi, entre 18h00 et 23h00.

Les automobilistes venant de Madou qui souhaiteraient se rendre vers la place Dailly et Meiser ne pourront transiter par la rue Scailquin, bloquée à la circulation.

Ils devront emprunter un itinéraire via l'avenue de l'Astronomie, et les rues de l'Union, Van Bemel, de la Commune et des Moissons pour finalement rejoindre la chaussée de Louvain via une perpendiculaire et poursuivre leur route vers Dailly et Meiser.

Les automobilistes qui souhaiteraient se rendre de la place Dailly jusqu'à Madou, seront invités à prendre la rue des Deux Tours, ensuite de la Ferme, et Amédée Lynen avant d'emprunter la rue Scailquin en remontant.

La police, les services de secours, la Stib, De Lijn et Bruxelles Mobilité ont été prévenus des perturbations "qui devront rester relatives", a précisé lundi Emir Kir.