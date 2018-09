Démenti de la police à propos du piéton qui aurait donné un coup dans un bus

Le chauffeur a freiné brusquement. Trois personnes ont été blessées, dont une maman et son fils qui ont été transportés à l'hôpital par précaution. Le piéton a été intercepté par la police et va être entendu.

Correctif de la police de Liège

Après avoir pris connaissance des procès-verbaux d’audition, contrairement aux premières informations il apparaît lque le chauffeur et le piéton donnent une seule et identique version des événements: le piéton se trouvait à l’arrêt " Charlemagne ", il a traversé la voie réservée aux transports en commun entre deux bus et sans regarder. Un bus arrivant en sens inverse , dans le sens gare des Guillemins vers centre ville, l’a alors heurté avec son rétroviseur . Le chauffeur a freiné en voyant l’homme surgir entre les 2 bus. Heureusement, le piéton a eu le réflexe de faire un bond en arrière. Il n’est heureusement et étonnamment pas blessé.