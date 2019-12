Déménagement réussi pour la clinique de l’obésité du CHU Namur

Un déménagement pour la clinique de l’obésité de l’hôpital Sainte-Elisabeth à Namur. Une équipe complète spécialisée dans les problèmes de poids s’est installée dans une maison à Salzinnes. Un choix qui apporte plus de confort et de discrétion pour les patients.

Emilie aimerait perdre 40 kg. "Les régimes, je les ai enchaînés. Je tiens à chaque fois un mois et puis ça ne change jamais vraiment quelque chose. Alors pour moi l’opération c’est une bonne solution." Emilie parle de l’intervention chirurgicale sur son estomac qui va lui permettre de perdre rapidement du poids. Mais ce type d’intervention ne fonctionne que si le patient est encadré sur le long terme. Et cette clinique de l’obésité permet de multiplier les RDV.

Angélique Gilson est diététicienne. Elle se sent parfaitement à sa place dans cette maison avec une équipe pluridisciplinaire. "Le patient a souvent plusieurs RDV le même jour et donc au lieu de courir dans l’hôpital, repasser par l’admission, courir avec son petit ticket d’attente, le patient est encodé et passe de pièces en pièces dans une même maison."

L'hôpital c'est affronter les regards en coin qui font mal

Les patients expliquent aussi que l’hôpital est un passage difficile. Trop stigmatisant, trop de regards en coin dans les couloirs, trop de procédures. François Terryn est le chirurgien de l’équipe et pour lui, "le nom de la clinique est très révélateur. Entre poids et moi. Tout ce qui se passe ici reste entre nous. Les gens ne doivent pas expliquer pourquoi ils veulent faire cette opération. Ça n’a pas d’intérêt. Et nous côtoyons tous les jours des personnes en obésité. Alors notre regard n’est plus stigmatisant."



Cette clinique de l’obésité c’est un espace familial qui permet aussi aux patients de développer des liens entre eux. Ils connaissent tous les mêmes difficultés et discutent dans la salle d’attente. Comme un groupe d’amis et de soutien.