Déménagement du service public régional de Bruxelles : "avoir un cadre de travail plus efficient va coûter moins cher"

Dans 9 mois, les différentes administrations du service public de Bruxelles et de Bruxelles Fiscalité vont se regrouper dans un seul et même bâtiment : la Silver Tower, que la Région souhaite appeler Iris Tower. Elle se situe juste à côté de la gare du Nord, boulevard Saint-Lazare. Plus de 2000 agents vont déménager. Les uns vont quitter le CCN Nord qui se trouve au-dessus de la gare du Nord, les autres le City Center à côté de City 2.

Construite par le promoteur Ghelamco, la future tour de l’administration doit culminer à 137 mètres de haut. " Les plannings prévoyaient qu’ils devaient terminer avant l’été et ce sera le cas puisqu’on est quasiment au 27e étage du bâtiment qui en comptera 30. Donc on est quasiment à la fin ".

Service public moins cher?

Christian Lamouline, secrétaire général du service public régional de Bruxelles est confiant sur le timing, avec un déménagement prévu au mois de novembre. Il attend en tout cas avec impatience le regroupement de ses équipes. " C’est clair qu’être réparti sur deux sites principaux n’est pas optimal en termes de fonctionnement et donc nous nous sommes mis en recherche d’un bâtiment qui puisse être emblématique, moderne et pratique ".

Qui dit nouveau bâtiment dit aussi nouvelle méthode de travail, avec l’accent mis sur le digital. Le service public espère gagner en efficacité. " Avoir un cadre de travail plus efficient va coûter moins cher. On va être un service public qui va être plus performant. C’est-à-dire qu’il va mieux faire ses missions et pour un coût moindre. Et ça, c’est aussi un élément lié à un bâtiment fonctionnel et pratique comme on l’a choisi ".

Polémique

Mais en interne, certaines directions s’inquiètent de la débauche de moyen (près de 6 millions d’euros) pour l’installation de toutes une série d’écrans dynamiques et pour le développement d’une application censée faciliter la vie des agents. Le journal l’Echo le révélait ce mercredi. " Nous, on veut innover " se défend Christian Lamouline. " On rentre dans un bâtiment pour 18 ans, donc on doit réfléchir à notre évolution. Et donc à partir du moment où on doit privilégier tout ce qui est mobile, nous avons demandé à nos équipes de faire des propositions. Qui dit innover dit mettre sur la table des idées nouvelles pour rendre un meilleur service aux citoyens et aux entreprises. Il faut des choses qui ne relèvent pas du gadget mais qui soient vraiment nécessaire et utile pour apporter la plus-value. Il nous revient maintenant d’analyser toutes ces propositions, il y en a une quarantaine en tout. Des choix seront faits dans les semaines à venir ".

Le déménagement et l’aménagement de la tour ne doivent pas dépasser les 70 millions d’euros. C’est le cadre fixé par le gouvernement. Le loyer annuel s’élève à près de 6 millions d’euros par an. Le service public régional paiera donc un million de moins que ce qu’il paie actuellement pour le bâtiment à côté de City 2.