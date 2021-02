Déménagement de la Clinique Saint-Pierre à Louvrange: coup d'envoi de l'enquête publique

Des champs et des bosquets aujourd’hui, un nouveau quartier avec un hôpital demain… L'avenir du terrain situé à la sortie 8 de l'E411, à Louvrange (entre Wavre et Louvain-La-Neuve) se dessine en ce moment. C'est là que la Clinique Saint-Pierre, actuellement basée à Ottignies, veut venir s'installer.

Un déménagement qui ne se fait pas du jour au lendemain ; il s’agit d’une longue procédure avec une étape importante qui débute aujourd’hui : l’enquête publique pour demander l'avis des citoyens sur le SOL, le schéma d’orientation local.

C'est quoi ce SOL, exactement ?

C'est vrai que ce "schéma d'orientation local" relève plus du jargon technique et, a priori, ne déchaîne pas les passions… Mais derrière cet aspect rébarbatif, il y a un enjeu très important et concret pour les riverains. On leur demande s'ils sont d'accord avec ce qu'on va construire et où on va le construire ?

Dans cette enquête publique, on peut donc consulter des cartes avec des zones dans différentes couleurs. Evidemment, la partie principale, c'est l'hôpital ; mais il y a également toute une série de zones plus petites, et d'infrastructures représentées sur la carte. Des zones qui joueront un rôle tampon entre l'hôpital et les quartiers résidentiels.

On retrouve ainsi des espaces verts, des zones de services pour accueillir une crèche, un hôtel, des bureaux ... On découvre également les voies d'accès qui seront créées, comme une nouvelle bretelle d'autoroute, des cheminements piétons et cyclables.

Vous l'aurez compris, il y a des enjeux très importants en termes de mobilité et d'environnement. C’est sur tous ces points que les citoyens peuvent se prononcer. Ils auront un mois pour le faire. Le dossier est disponible sur le site Internet de la Ville de Wavre.