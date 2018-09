Démarrage difficile pour les nouveaux bus hybrides des TEC

Le groupe TEC a acquis 300 hybrides. Cette nouvelle génération de véhicules circule sur le réseau depuis la fin de l’année dernière. Le bilan de ces premiers mois d’utilisation est mitigé: les bus ont connu des problèmes mécaniques divers et certains roulent exclusivement au diesel à cause d’un manque des stations de rechargement rapide.

A Charleroi, il n’y en a que trois pour une cinquantaine de bus hybrides : c’est un peu juste.

Par ailleurs leur autonomie, quand ils roulent à l’électricité est assez limitée ; elle varie entre sept et neuf kilomètres en fonction du type de rechargement (lent ou rapide). Comble de l’histoire : l’une des bornes de rechargement située au dépôt de Jumet est provisoirement alimentée par un générateur qui fonctionne au diesel.

Du côté de la direction, on tempère. Le directeur marketing et mobilité du groupe, Stéphane Thiery reconnait que les bus hybrides qui circulent en Wallonie ont connu quelques problèmes mais pour lui, la situation s’améliore : " il y a des maladies de jeunesse mais on les a résolus avec le constructeur. Il y a eu plus de soucis cet été avec les fortes chaleurs mais aujourd’hui la situation s’est sensiblement améliorée. Et en plus, nous allons installer de nouveaux pantographes (station de rechargement rapide) qui permettront d’améliorer l’efficience du bus. "

L’objectif à terme est de réduire la consommation de carburant de 70% par rapport à un bus classique ; on est encore loin du compte : selon les derniers chiffres officiels, l’économie de diesel tournerait actuellement autour des 40%.