Demander de l’aide pour se nourrir : la précarité étudiante augmente à Namur

“Jusqu’à présent j’arrivais à me débrouiller pour manger. Là, ça commence à être plus compliqué. J’ai certes un peu d’argent de mes parents mais cela ne suffit plus pour tout ce que je consomme.” Lison, étudiante en première année sage-femme, pousse pour la première fois les portes de l’épicerie solidaire de Namur, la Solidarithèque. Et elle n’a pas la seule dans cette situation, de plus en plus d’étudiants demandent de l’aide pour se nourrir.