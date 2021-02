Demande de régularisation de l'élevage "Happy Dogs" à Blaton: pour le Collège, à ce stade, c'est non

La commune de Bernissart a communiqué ce mercredi matin l’avis donné par le Collège le 4 février dernier concernant la demande de régularisation d'un élevage professionnel de chiens, dénommé Happy Dogs, à Blaton. Et, à ce stade, l'avis est défavorable.

Son propriétaire avait introduit une demande de permis afin de régulariser les installations de son élevage, situé au n°37 de la rue d'Ath, pour 40 bergers australiens. L’enquête publique s’est terminée le 29 janvier dernier et on peut dire que cet élevage a fait l’unanimité, si on en juge le nombre de courriers reçus par la commune, contre lui.

Beaucoup d'avis défavorables

La Commune relève ainsi pas moins de 232 courriers de réclamations et observations reçues, dont une pétition en ligne de 51.027 signatures, une pétition écrite de 62 signatures, un courrier cosigné par 64 personnes ainsi qu’une pétition de 5.307 signatures datant de 2016.

Pour justifier son avis défavorable, le Collège pointe également le fait que ce projet est situé en zone forestière et agricole et qu’il nécessite donc une dérogation au plan de secteur. Cette dérogation n’est dans ce cas-ci pas motivée.

Le nombre jugé "excessif d’animaux qui y seraient détenus" est une autre raison pour laquelle le Collège a marqué son avis défavorable.

L'avis du SPW avant la décision finale du Collège

Le Collège s’en remet à la responsabilité du Service Public de Wallonie (SPW) Agriculture-Ressources naturelles-Environnement pour la suite de la procédure. C’est lui qui doit rassembler les avis d'autres structures spécialisées dans différents domaines (gestion de l'eau, forêts, etc...) et qui, sur base des informations techniques variées reçues, doit aussi émettre un avis.

Le SPW transmettra ensuite son avis au Collège communal à qui reviendra finalement la décision d'accepter ou pas l'obtention de ce permis unique.