Dégâts sur la flore et la faune, feux de camp, sentiers sauvages : la Forêt de Soignes souffre depuis le début du confinement

Lesquels précisément ? "Le sol forestier est sensible, circuler en dehors des chemins a des conséquences en termes de compaction des sols . Et on constate des dizaines de sentiers sauvages ainsi créés, qui n’existaient pas il y a un mois à peine. Rien que dans mon secteur, qui fait 200 hectares, j’en compte 20. On le voit d’autant plus que c’est la période de floraison. On a passé la période des anémones. Aujourd’hui, ce sont les jacinthes et on voit la fleur qui est piétinée, dégradée…", se lamente Willy Van De Velde.

La Forêt de Soignes, à cheval sur Bruxelles, la Flandre et la Wallonie représente un écosystème à elle toute seul. En temps normal, elle parvient tant bien que mal à résister aux troubles provoqués par le monde extérieur. Ici, sa capacité de résistance est très fortement malmenée.

Trois fois plus de visiteurs qu’un dimanche très fréquenté

Si aucun comptage n’a été réalisé depuis la mi-mars et la mise en place des mesures de confinement, il reste l’expérience des vigies de la forêt. "Une étude menée en 2010/2011 indiquait que 9400 visites par hectare et par an avaient été recensées, sur une zone test près de l’hippodrome de Boitsfort et de l’Etang des enfants noyés. Depuis le début du confinement, nous comptons au moins trois plus de monde, et ce tous les jours de la semaine."

C’est inédit et cela n’est donc pas sans conséquence. "C’est un public qui n’a pas l’habitude de venir en forêt et qui est plus habitué aux parcs avec des comportements de consommateurs de parcs." En forêt, ceux-ci pensent d’ailleurs se trouver "dans un grand parc en méconnaissance des fragilités de la forêt".

Un allumage du feu intentionnel

Autre problème, les feux de camp. Deux ont été constatés en l’espace de 48 heures. "Le dernier date de ce mardi matin. Il a été constaté vers 9h30. Les pompiers ont été appelés sur place. L’allumage du feu est un acte intentionnel. Il s’agissait plus que probablement de personnes qui ont réalisé un barbecue. On a retrouvé des canettes et du papier à joints sur place. Ce feu a tout de même pris une ampleur puisqu’il s’est étendu sur une superficie de six mètres sur cinq."

Les gardes-forestiers constatent des feux, "dès les premiers beaux jours, au moins une fois par mois. En 17 années de carrière, nous avons fait appel aux pompiers à quatre ou cinq reprises. Mais ici, c’est quand même deux feux en 48 heures." Et puis, il y a tous ces incidents plus discrets, non constatés lors des rondes.