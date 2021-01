Dégâts à la Collégiale Sainte-Waudru à Mons : Archeologia réfute la thèse de l'initiative de l'ouvrier zélé

Nous avons fait écho ce mercredi des surprenantes interventions de restauration entreprises sur plusieurs œuvres d’art de la Collégiale Sainte-Waudru à Mons. Des opérations qui avaient éveillé la curiosité de riverains surpris par l’approche adoptée par l’intervenant sur les œuvres d’art de la Collégiale. Ces riverains ont alors fait remonter leur surprise vers Archeologia qui a découvert les dégâts.

Appelé sur place, Didier Dehon, responsable de l’Agence Wallonne du Patrimoine, expliquait ce mercredi au micro de la RTBF que "la plupart des statues que ce soit des angelots ou des statues de Saints ont été repeintes et les dorures ont été refaites. Malheureusement cela a été réalisé avec une peinture blanche qui n’est pas adéquate pour ce type d’œuvres d’art et puis une peinture dorure qui n’est de nouveau pas adaptée tout simplement parce que les matériaux de peinture que l’on trouve dans le commerce ont des composants chimiques qui ne sont absolument pas adaptés pour des œuvres d’art".

"Un excellent bricoleur"

Interrogé par une équipe de la RTBF sur les faits découverts, Pierre Dufour, le Président du Conseil de la Fabrique d’Eglise de Sainte Waudru, avait déclaré à propos des interventions réalisées "C’est un ouvrier qui s’occupe de manière générale de l’entretien de la Collégiale, c’est un excellent bricoleur mais il n’avait pas l’expertise".

Le réseau Archeologia a toutefois voulu réagir à la thèse de "l’excès de zèle" de cet ouvrier, une thèse qui aurait été avancée par Pierre Dufour dans plusieurs médias.

"L’Art d’occuper son temps"

Archeologia réfute cet argument en publiant un extrait d’un fascicule édité en juillet 2020 à l’attention des paroissiens par l’un des responsables de la Fabrique d’Eglise. On peut y lire dans un petit article intitulé "L’Art d’occuper son temps"(sic) "La Collégiale a bénéficié durant ce printemps d’un sérieux coup de pinceau sur quelques-unes de ces œuvres (l’article est illustré de photos représentant le calvaire en albâtre et la Trinité couronnant la Vierge ndlr) "Couleurs sombres, ternies, lettrages illisibles ont été revisités par les mains habiles et minutieuses d’un travailleur de l’ombre, œuvrant dans la discrétion". Et ce n’est pas tout, l’article se poursuit par ses mots "Enfilant son tablier de service, il a pu mettre en valeur la Chapelle Saint-Pierre, la Chapelle Saint-Hilaire, la Chapelle des Trépassés, des Taulets, des statues et d’autres encore […] et l’article de se conclure par une phrase sans équivoque "Un tout grand merci pour ce très beau travail !".

Le temps des questions

Après la lecture de ce petit article édité à l’attention des paroissiens, Archeologia s’interroge "Est-il encore "normal" que des biens classés et, en l’espèce, classé au titre de Patrimoine exceptionnel de Wallonie, soient confiés à des fabriciens ? Ne serait-il pas indiqué que toute intervention, même mineure, soit au préalable agréée par l’Awap (L’Agence Wallonne du Patrimoine ndlr) ? "

Valérie De Bue (MR) doit se poser les mêmes questions que la Communauté Archéologia "Ce qui s’est produit est tout à fait regrettable et pose des questions, mon énergie maintenant va être consacrée à mettre tout en œuvre pour sauver ce qui peut encore l’être " a indiqué la ministre wallonne qui a le Patrimoine en charge, "L’objectif est de voir ce qui peut encore être fait au niveau des mesures conservatoires d’urgence".

Et Valérie De Bue de poursuivre "Sur l’origine des faits, nous avons besoin d’explications, je vais convoquer les responsables de la Fabrique d’Eglise à mon cabinet, ma priorité c’est de sauver ce qui peut encore l’être de ce patrimoine exceptionnel".

Il a fallu presque deux siècles et demi pour construire la Collégiale Sainte-Waudru dont les travaux, entrepris en 1450 se sont poursuivis jusqu’en 1691. 330 ans plus tard, l’édifice est aujourd’hui classé au Patrimoine culturel immobilier classé de Wallonie.