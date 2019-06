DéFI n'aura pas de chef de groupe au conseil communal de Namur.

Les quatre élus du groupe DéFI ne parviennent pas à se mettre d'accord et la Région wallonne vient de le confirmer : on ne peut pas non plus leur imposer un choix. Personne n'endossera cette fonction.

Un conflit entre deux personnes

Le courant n'est jamais passé entre Pierre-Yves Dupuis et Françoise Kinet. Déjà pendant la campagne des communales, l'ambiance était délétère. Ils ont tous les deux été élus avec deux autres candidats et c'est déjà ça le problème en soi. Ils sont quatre mais divisés en deux camps : Pierre-Yves Dupuis avec Loïc Demarteau, et Françoise Kinet avec Bernard Ducoffre.

Pour désigner un chef, il faudrait une majorité, donc au moins trois sur les quatre mais chacun campe sur sa position.

Quelqu'un d'autre ne pourrait-il pas décider à leur place ?

Par exemple le conseil communal. Sauf que la réponse est "non", seul le groupe peut décider pour lui-même. C'est ce que vient de rappeler le pouvoir de tutelle, la Région wallonne.

Le blocage est total, d'autant que Françoise Kinet a entre-temps été exclue du parti mais qu'elle continue à siéger dans ce groupe par une disposition de la loi.

Des conséquences sur la politique communale à Namur ?

Cela pourrait, même si ça reste limité. En fait, un chef de groupe permet d'avoir un interlocuteur privilégié. On sait à qui s'adresser pour transmettre des documents. A travers lui, on peut rapidement savoir ce que pensent les autres conseillers dans son groupe. Il donne aussi son avis quand il faut distribuer des mandats ou des places dans une commission. C'est vraiment un relais entre son groupe et l'administration et cela permet de gagner du temps.

Pour DéFI, puisqu'il n'y a pas de chef, on va répéter chaque opération pour chaque conseiller, avec le risque de rallonger certains débats. Sauf retournement de situation, cela va durer comme ça jusqu'à la fin de la législature en 2024.