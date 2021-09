Déferlante de réclamations contre le projet d'abattoir sur le zoning de Recogne, à proximité de plusieurs quartiers résidentiels

Ce sont pas moins de 400 réclamations qui ont été formulées à la commune de Libramont dans le cadre de l'enquête publique.

Le projet porté par Ardenne Volaille avec une capacité d'abattage de 30.000 poulets par jour inquiète toujours autant les riverains. Les critiques sont en effet toujours les mêmes : les odeurs et l'absence d'étude d'incidence, les nuisances sonores vis-à-vis des 15 camions qui passeront par le site chaque jour, sans oublier la consommation en eau.

Le promoteur a quant à lui déjà expliqué qu'une étude d'incidence n'était pas nécessaire puisqu'il n'est pas question d'élevage avec une production d'ammoniaque. Les poulets arriveraient à jeun d'où des rejets très limités. Quoi qu'il en soit, les riverains sont ressortis peu convaincus de la réunion de présentation du projet qui a eu lieu en juillet dernier, expliquant ne pas comprendre l'implantation d'un tel bâtiment à proximité d'un quartier résidentiel. Il se fait, aux dires du promoteur, que le site de Bertrix ne permettait pas une extension.

Aujourd'hui, Ardenne Volaille se prive de tout commentaire et attend l'avis de la commune et le vote au conseil prévu en octobre prochain. Contactée, la bourgmestre de Libramont assure, que contrairement à ce que disent les riverains, la commune n'est pas encore favorable au projet : des questions restant sans réponses.

Une fois qu'elle les aura, elle avisera, permettant ainsi à la Région wallonne d'accorder ou non le permis.