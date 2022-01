Déçue du parcours lumineux 2021, la Ville de Namur demande son démontage

Ce devait être un moyen d'égayer les rues de Namur pendant la période des Fêtes de fin d'année, le parcours lumineux "Lumos Namura" installé dans le centre-ville tourne doucement au fiasco. Ne cachant plus leur déception sur la qualité des œuvres proposées, les autorités communales avaient déjà adressé un premier avertissement à l'entreprise évènementielle N-Zone à la fin du mois de décembre, elles viennent de lui en adresser un second et, surtout, décident de rompre unilatéralement le contrat passé sous marché public.

"Le décalage était trop grand entre ce qui était annoncé au départ et ce qui a été effectivement réalisé dans les rues de Namur" justifie l'échevine namuroise en charge des Fêtes Anne Barzin, "Ce qu'on cherchait c'était cet effet 'waouw' comme ce fût le cas l'année précédente avec des œuvres monumentales qui avaient marqué les esprits, ce n'était pas le cas cette année. On peut vraiment parler d'une déception".

Les œuvres qui auraient dû rester en place encore jusqu'au 16 janvier sont donc prématurément en cours de démontage et seule une partie de la facture sera honorée envers l'opérateur, selon les dispositions fixées par la loi sur les marchés publics.

Incompréhension de l'entreprise

N-Zone, l'entreprise liégeoise incriminée, tombe des nues. Elle dit préférer ne pas "rajouter de l'huile sur le feu" et privilégier une reprise du dialogue, mais fait aussi entendre une tout autre version de l'affaire. Car N-Zone conteste fermement ce qui lui est reproché et fait valoir que l'appel d'offre initial ne prévoyait pas explicitement d'œuvres monumentales mais plutôt un projet autour des nouvelles technologies. Ce qu'elle estime avoir mis en place (le public était invité à scanner des bornes à l'aide de son smartphone pour faire apparaitre des œuvres en réalité augmentée), en concertation permanente avec les services administratifs de la Ville. Et de s'interroger: si le projet ne convenait pas, pourquoi s'en plaindre seulement une fois la période des Fêtes terminée ?

Malgré tout, la Ville confirme déjà la tenue d'une édition 2022 de l'évènement Namur en Lumière, "ça reste un bon concept et nous allons travailler à un nouveau cahier des charges" annonce Anne Barzin. Mais avec quel partenaire pour le mettre en place ? N-Zone est-il définitivement mis hors-jeu après cette édition 2021 en demi-teinte ? Et surtout, pour faire quoi exactement ? Autant de questions qu'il faudra désormais trancher.