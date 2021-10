Découverte : la nouvelle section d'armes militaires au Grand Curtius à Liège

Une toute nouvelle section consacrée aux armes militaires vient d'apparaître au Grand Curtius de Liège. Cette collection vient compléter celle déjà dédiée aux armes civiles. Elle contient plus de 500 armes à feu en provenance de tous les horizons, y compris de Liège. Vous pouvez les découvrir grâce à un parcours s'étendant du 15ème au 21ème siècle. Des progrès techniques aux adaptations tactiques et stratégiques, aucun détail n'a été laissé de côté. Le but ? Proposer une exposition la plus dialectique et pédagogique possible.

"Dans un premier temps, nous décrit Loïc Servais, Conservateur du département d’armes du musée Curtius, le visiteur va trouver un couloir didactique. Il y a une vitrine centrale qui met en exposition des armes à feu dans leur évolution chronologique. D’un coté le visiteur va découvrir des informations historiques et tactiques qui sont en lien direct avec ces armes et de l’autre côté, en vis-à-vis, il y a des panneaux avec des explications historiques et un peu plus techniques. Vous trouverez aussi une série de salles qui présentent toute une série d’armes dans leur ordre chronologique avec des thématiques rattachées aux conflits auxquels elles ont participés comme la Première ou la Seconde Guerre mondiale par exemple. Et enfin, vous découvrirez plusieurs lieux exclusivement consacrés à la Belgique et à Liège en particulier ainsi qu'à son patrimoine armurier."

►►► À lire aussi : Que voir et faire au Grand Curtius ?

La vitrine préférée de Loïc Servais est celle dédiée à la révolution belge de 1830 : "Nous avons la chance d’avoir quelques pièces uniques dans le musée ! On a entre autre mis en place dans une de nos vitrines une authentique jambe de bois qui appartenait à Charlie à la Jambe de Bois. Je dis "une" car j’imagine qu’il n’a pas gardé cette jambe de bois toute sa vie", ajoute-t-il avec un sourire. "Il y a des pièces très personnelles ici et en plus la vitrine est très colorée. Moi, c’est de loin ma préférée !" conclut-il.

Pour le Conservateur, cette nouveau section est un incontournable, en particulier pour les plus curieux d'entre nous : "Je pense que, au travers des armes à feu, on revisite aussi certaines conceptions et certaines psychologies du temps jadis." explique-il. "Donc, il me semble que pour n’importe quelle personne curieuse de la nature humaine et de son histoire, l'exposition est un must. C’est un pan complet de la psychologie humaine qu’on ne peut pas vraiment passer sous silence."