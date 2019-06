Découverte d'un corps sur les voies près d'Ans : la circulation reprend progressivement

Un individu a été percuté par un train mercredi matin à hauteur de Saint-Laurent, entre Liège et Ans, a indiqué le magistrat de garde. Le parquet de Liège a été appelé mercredi matin, aux alentours de 7h45, pour un accident sur la ligne ferroviaire, à hauteur de Saint-Laurent, entre la Gare des Guillemins et celle d’Ans.

Une personne a été mortellement fauchée par un train. Un expert a été envoyé sur les lieux. A ce stade, il n’a pas encore été déterminé s’il s’agit d’un accident ou d’un suicide.

Plus aucun train ne circulait entre Liège et Bruxelles depuis peu après 7h mercredi, a indiqué Infrabel. Les lignes classiques et à grande vitesse sont donc touchées. La circulation a pu reprendre sur une seule voie à vitesse réduite, a indiqué la SNCB sur Twitter. Des retards conséquents et des suppressions sont à prévoir.

Sur les quais de la gare de Waremme, les navetteurs sont mécontents et affirment y avoir des problèmes de communication. Certains attendent un train, en direction de Bruxelles, depuis 2 heures.

A l’aube, c’est entre Ans et Waremme que la circulation avait été interrompue à cause d’un arbre tombé sur les voies à Bléret. La situation a toutefois été rétablie à 7h15.