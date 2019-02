Découverte d'un corps sans vie à proximité de la voie ferrée à La Hulpe

Un corps sans vie a été découvert mercredi matin à proximité de la voie ferrée à La Hulpe, a-t-on appris auprès d'Infrabel et du parquet du Brabant wallon. Des ouvriers occupés sur un chantier du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ont donné l'alerte dès qu'ils ont constaté la présence d'une personne décédée dans un local technique situé sous un quai.

La mort de la victime remonterait à un certain temps, a appris Belga à bonne source. Les causes du décès et l'identité du défunt restent à déterminer. Un médecin légiste a été dépêché sur les lieux.

La circulation ferroviaire s'effectue sur une seule voie, précise-t-on chez Infrabel.