Déconfinement : où en est la commande de masques annoncée par la Région bruxelloise ?

Où en est la commande de masques de la Région de Bruxelles-Capitale ? Celle-ci avait annoncé le 23 avril avoir l’intention de commander entre un et deux millions de masques dans le cadre d’une distribution à chaque habitant, comme demandée par le Conseil National de Sécurité. Bonne nouvelle, apprend la RTBF ce mercredi : le marché public régional bruxellois a été avalisé le weekend dernier et la commande a été signée lundi.

Qui sont les fournisseurs ?

"Plusieurs fournisseurs ont été choisis, plusieurs lots ont été réalisés afin d’obtenir les meilleurs prix et une garantie de livraison dans les délais", précise Jamil Araoud, directeur général de BPS, Bruxelles Prévention et Sécurité, organe régional de coordination et de prévention de la sécurité en Région bruxelloise. Rappelons que la Région a mis en place une Task force régionale réunissant plusieurs administrations et organismes d’intérêt régional comme Bruxelles Prévention et Sécurité, Hub.brussels, Citydev, Iriscare… But : coordonner l’achat, le stockage et la distribution sur le terrain.

Les fournisseurs, garantit le directeur de BPS, "sont principalement belges et issus de l’Union européenne". Pas de masques en provenance de Chine, où des lots non conformes sont régulièrement saisis par les autorités locales ou bloquées lors de leur livraison dans le reste du monde.

Quel type de masques ?

Les masques commandés par la Région bruxelloise sont "des modèles en tissu". Ils sont normés, assure encore Jamil Araoud. Les normes se basent sur celles émises par le Bureau de normalisation et l’Afnor, organe similaire en France. Un gage de qualité estime BPS. "Par ailleurs, ces masques sont fabriqués de sorte que l’on puisse y insérer un filtre." Enfin, deux types de masques ont été commandés : une taille adulte et une taille enfant.

Combien de masques ?

L’objectif de la Région bruxelloise est de pouvoir à terme compter sur 3,5 millions de masques, ceux à livrer rapidement et ceux qui constitueront un stock stratégique. Le déconfinement étant déjà en cours et l’obligation de porter un masque dans les transports en commun de la STIB par exemple étant d’application depuis le 4 mai (pour les voyageurs de plus de 12 ans), la première livraison est prévue le 20 mai. "Cette livraison représente 800.000 masques."

Les 800.000 masques représentent également un peu plus de la moitié de la commande initiale, soit 1,3 million de masques. L’entièreté de cette commande devrait être honorée pour le mardi 9 juin. "Mais cela dépend de la capacité de production des usines, de leur capacité de livraison."

Quel est le montant de la commande ?

Le coût total de la commande s’élève à près de cinq millions d’euros, annonce le directeur général de BPS.