Déconfinement : les salles de sport dans les startings blocs mais pas toutes au même rythme.

Ça y est ! C’est parti ! Les tapis de courses vont redémarrer. Enfin pas tout de suite. Encore quelques jours de patience jusqu’à lundi. D’ici là, il faut aménager l’espace. A Binche, Fabian et Catherine gèrent à deux leur salle de fitness. Trois salles dont celle du rez-de-chaussée encombrée d’engins de cardio. Toutes les conditions précises ne sont pas encore connues mais c’est déjà assez clair. Ici, il faudra supprimer un appareil sur deux environ pour respecter les distances de sécurité. "On va tout séparer d’un mètre cinquante comme demandé. On attend encore le protocole complet mais on sait déjà que les douches et vestiaires devront rester fermés", explique Fabian Franck. "Pour le reste, on attend la circulaire."

Fonctionner à moitié. Pas sûr que ce soit suffisant pour nouer les deux bouts. D’autant que pour la cogérante Catherien Delbeke, il y a d’autres inquiétudes. "D’habitude, l’été, c’est notre période creuse. Les gens font plus de sport en extérieur alors est-ce que, par crainte du virus, les gens ne vont pas vouloir encore plus faire de sport dehors ? Nous, on espère pouvoir redémarrer au plus vite." Verdict à partir de lundi. Mais si la salle ne se remplit pas cet été, les Binchois devront peut-être se trouver une autre salle de sport.

Organisation militaire dans les grandes salles

Dans les grandes chaînes de sport, le discours et l’organisation sont différents. Organisation au peigne fin détaillée par le directeur de Jims, Francis Ottevaere. "Les gens devront s’inscrire en ligne sur notre application. Ils devront arriver à l’heure, se désinfecter les mains. Nous prendrons leur température et s’ils ont plus de 37,5°, ils devront rentrer chez eux. C’est une manière de les protéger et de protéger tout le monde. Ensuite, ils devront désinfecter chaque machine avant et après utilisation. On a aussi des parcours et des espaces dessinés au sol." Toutes les 2 heures, les employés devront désinfecter les lieux et surtout les points de contacts comme les poignées de porte, les distributeurs à boissons, le comptoir. "C’est vrai que c’est bizarre", nous confie le manager local à Marcinelle. "On ne pourra plus aider et donner des conseils comme avant. On devra rester à distance. Mais je crois que nos membres comprendront."