Déconfinement: les pédalos sont de retour sur le lac de Warfaaz (Spa)

C'est une bonne nouvelle pour le tourisme en région spadoise: on peut à nouveau faire du pédalo sur le lac de Warfaaz. L'exploitant a eu le feu vert pour recommencer son activité voici quelques jours.

Les pédalos à Warfaaz connaissent chaque année un très grand succès auprès des touristes belges et étrangers. La reprise s'est cependant faite en mode mineur vu la circulation limitée des personnes mais aussi dans le respect de règles précises. Benjamin Krickels: "Étonnamment, on a vraiment bien tourné. Les gens respectent les consignes de sécurité parce qu'on accepte uniquement les familles, et uniquement sur réservation. Les gens sont vraiment compréhensifs. C'est agréable de travailler dans ces conditions".

Au départ des pédalos, c'est assez exigu. Un règlement a donc été mis en place: "On a fait un système où les gens restent vraiment à l'entrée, ils ne rentrent pas directement sur le ponton, ne descendent pas non plus directement du pédalo. Il y a vraiment tout un système avec un règlement qui est expliqué aussi sur le pédalo. Et il y a un travail de désinfection après et même avant chaque client. On désinfecte entièrement le pédalo, que ce soient les surfaces lisses où on peut poser les mains, où on s'assied, et les poignées pour diriger".