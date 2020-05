Déconfinement : le réseau de la Stib circule normalement ce lundi matin

"Toutes les lignes de métro, tram et de bus circulent", a annoncé la Stib sur Twitter ce lundi matin.

Les professionnels en colère

Le réseau de la Stib était perturbé la semaine dernière à la suite de l'action non couverte par les syndicats menée par un certain nombre de conducteurs et chauffeurs qui dénonçaient le manque de mesures de protection contre le coronavirus.

La direction et les représentants syndicaux s'étaient accordés, jeudi après-midi, sur des dispositions complémentaires dans le contexte de la gestion de l'impact de la pandémie de Covid-19 au quotidien sur le réseau de transport en commun de la capitale.