Déconfinement : le Covid-Safe ticket sera obligatoire pour participer aux 20 km de Bruxelles ce dimanche

Carine Verstraeten est l’organisatrice de l’événement. Elle s’exprime : "Pour la sécurité de tous, et en accord avec les autorités, tant de la Ville de Bruxelles que de la Région, on a mis en place la procédure du Covid Safe Ticket. On veut être exemplaire et on le fera jusqu’au bout."

"J’espère que les gens comprendront que cette mesure que l’on nous impose un peu en catastrophe est compliquée à gérer pour nous et qu’ils seront des plus conciliants, des plus collaborant. Nous avons mis en place un call center, il sera accessible tout le temps, et je pense que les gens vont bien réagir."