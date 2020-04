Déconfinement: Etterbeek octroie une prime de deux euros par masque aux couturiers qui en fabriquent

La commune d’Etterbeek, en Région bruxelloise, va octroyer une prime de deux euros par masque aux couturiers et couturières qui en fabriquent et qui sont installés sur son territoire. "La commune a décidé de lancer un appel à toutes les personnes qui ont accès à la profession de couturier et de leur accorder une prime à la confection de masques en tissu", annoncent les autorités locales.

On le sait : à l’approche de la sortie du confinement (début de la première phase le 4 mai) suite à l’épidémie du coronavirus, les autorités, tout niveau de pouvoir confondu, s’engagent à fournir des masques à la population. La RTBF a d’ailleurs listé cette semaine la plupart des initiatives locales en ce sens.