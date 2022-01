Déconfinement en Flandre : Les musées d' Ypres ont connu une meilleure fréquentation en 2021 qu’en 2020

Le Yper Museum et le musée In Flanders Fields, situés à Ypres en Flandre occidentale, ont connu un meilleur taux de fréquentation en 2021 par rapport à l’année 2020, a annoncé la Ville mercredi. Le Yper Museum, qui retrace plus de 1000 ans de l’histoire de la ville, comptabilise même un nombre record de visiteurs depuis son ouverture en 2018, avec 27.418 billets d’entrée vendus. Le musée In Flanders Fields, évoquant les combats qui ont fait rage dans la région lors de la Première guerre mondiale, a quant à lui accueilli 91.669 visiteurs, soit une augmentation de 50% par rapport à 2020.

"Près de 92% des personnes accueillies au Yper Museum étaient des visiteurs individuels. 15% avaient acheté un ticket combiné avec le musée In Flanders Fields. C’est un peu moins qu’en 2019", explique l’échevin en charge des musées communaux, Dimitry Soenen. "Cela est dû à l’absence d’un public international à Ypres."

Les visiteurs britanniques, qui représentent habituellement près de 35% des visiteurs du musée In Flanders Fields, en raison du grand nombre de soldats britanniques ayant pris part aux combats dans la région, étaient presque totalement absents de la région en 2021.