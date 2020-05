Déconfinement en Belgique : "Nous, forains, sommes une profession oubliée"

Dans quelle catégorie placer les forains ? "Nous ne sommes pas de l’événementiel. On n’est pas des commerces. On est des ambulants. Mais je constate que nous sommes une profession oubliée." Une profession oubliée à l’heure du déconfinement progressif du pays, à quelques jours de la réouverture sous conditions des commerces non-essentiels.

Pour Patrick De Corte, de l’Union des forains de Bruxelles, "les temps sont durs, c’est compliqué". Depuis la mi-mars et l’entrée en vigueur des mesures strictes de confinement partout dans le pays, les kermesses et les foires ont été annulées. Une décision "compréhensible" au regard de l’urgence sanitaire. Mais depuis, le Conseil national de sécurité a lâché du lest et permis à plusieurs secteurs d’activités de se relancer. Mais pas tous dont les forains.

Une distance sociale sur un manège, désinfection des sujets

"Nous voulons retravailler", explique Patrick De Corte. "Et nous ne sommes pas inconscients. Nous pourrons nous adapter à la nouvelle situation. Que les grandes foires n’aient pas lieu, on le comprend. Mais les petites kermesses avec quatre ou cinq manèges, on ne comprend pas. Les centres commerciaux, les magasins de vêtements vont rouvrir le 11 mai mais pas nous. Les marchands ambulants sont également oubliés. Pourquoi ?"