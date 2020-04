Déconfinement en Belgique: festivals annulés jusqu'au 31 août, mais une fête nationale "alternative" le 21 juillet?

Le Conseil national de Sécurité s'est réuni ce vendredi avec à son ordre du jour les modalités et les étapes d’un déconfinement progressif.

Pas de miracle pour les festivals d'été et événements de masse: comme c'était attendu, ils sont interdits jusqu'au 31 août, mais la Première ministre Sophie Wilmès a laissé une petite porte ouverte pour les autres événements prévus cet été: ""Nous évaluerons la possibilité d’autoriser des événements en plein air de plus petite envergure en concertation avec les pouvoirs locaux" a-t-elle expliqué.

Et de prendre l'exemple de la fête nationale belge, le 21 juillet: s'il semble impossible de conserver les festivités dans leur mouture habituelle. "On réfléchit à quelque chose d'alternatif, car c'est un moment important pour les Belges, et on doit être capable dans cette nouvelle façon de fonctionner de prévoir quelque chose, car on sait que c'est important".