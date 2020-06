Déconfinement à Liège : les cafés du "Carré" ne rouvriront pas le 8 juin

Les conditions de réouverture fixées dans la phase 3 du plan de déconfinement ayant été jugées trop strictes, les cafés du Carré à Liège ne rouvriront pas avant le 22 juin, a indiqué la Ville de Liège, vendredi

Dès l'annonce de l'activation de la phase 3 du plan de déconfinement par le Conseil national de sécurité, des tenanciers de cafés du Carré, lieu de sortie et guindailles bien connu en Cité ardente, ont exprimé leur mécontentement et annoncé qu'ils ne rouvriraient sans doute pas le 8 juin. Cela s'est confirmé à l'issue d'une rencontre entre le bourgmestre de Liège et le président de l'ASBL Horecarré. Parmi les mesures imposées, il y a notamment le fait de servir à table et de fermer à 1h du matin. Ce qui est jugé irréalisable et trop strict. Vendredi, le collège communal a ainsi acté la position commune des exploitants de bars du Carré de ne pas rouvrir avant le 22 juin.

Concernant la reprise de l'Horeca dès le 8 juin, et conformément à ce qui avait été annoncé, la Ville va envisager au cas par cas la possibilité d'étendre ou de créer des terrasses sur l'espace public, "tout en tenant compte de la mobilité et des accès de sécurité", soulignent les autorités communales. À ce jour, 115 exploitants Horeca ont introduit une demande en ce sens, qui sera traitée pour la réouverture du 8 juin ou dans le courant de la semaine prochaine, suivant les dates de réouverture.

De plus, en vue de la reprise dans l'Horeca, la Ville souhaite également soutenir le secteur en procédant à la distribution d'un kit de matériel sanitaire aux tenanciers d'un ou plusieurs établissements sur le territoire liégeois. La distribution est prévue ce samedi, de 13h à 17h, au hall omnisports de la Constitution. Chaque kit comprend deux flacons de gel hydroalcoolique, un spray désinfectant, dix masques en tissu et cinquante masques chirurgicaux.

Enfin, le marché dominical de La Batte se tiendra une heure de plus, soit de 8h à 14h, et les échoppes seront désormais diversifiées. Le collège précise qu'il continue de solliciter l'extension du nombre d'échoppes à 100, contre 300 habituellement.