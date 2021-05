Déconfinement à Ixelles : la place Flagey noire de monde, la police demande aux fêtards de quitter les lieux (photos)

Pour ce jour de réouverture des terrasses et du début du plan plein air, l’ambiance était à la détente dans de nombreux coins du royaume. Mais certains ont un peu de mal à finir la fête… Et tout n’est pas encore permis. A 22 heures, l’heure de la fermeture des établissements Horeca, il restait notamment encore beaucoup de monde sur les places Flagey et Sainte-Croix, à Ixelles.

