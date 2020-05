Déconfinement à Bruxelles : le vice-président PS de la STIB se range du côté des chauffeurs

Cela fait trois jours qu’ une partie du personnel de la STIB fait valoir son droit de retrait . Des chauffeurs de bus, trams et métros estiment ne pas être en sécurité à bord de leurs véhicules, depuis la reprise des transports publics le 4 mai et l’entrée en vigueur de la nouvelle phase du déconfinement du pays le lundi 11 mai. Aujourd’hui, le PS, premier parti à la Région bruxelloise a décidé de les soutenir.

"Les effectifs pour contrôler le respect de l’obligation du port du masque dans nos bus, trams, métros sont insuffisants, des chauffeurs ont été agressés en tentant de faire respecter cela", dit encore le personnel dans son courrier faisant valoir son droit de retrait . Ce n’est tout. Le personnel ajoute : "Les services coupés et les remplacements sur ligne constituent un trop grand danger et ne doivent pas être remis avant au moins fin mai ! Les véhicules STIB ne doivent pas circuler du matin au soir sans nettoyage et désinfection en cours de journée, tant pour notre personnel que pour les voyageurs."

Que dénoncent aujourd’hui plusieurs membres du personnel de la société des transports en commun bruxellois ? Le retour à la normale du service, une augmentation de la fréquentation et "l’absence totale de distanciation sociale entre les voyageurs" qui "va également contribuer à propager le virus, avec le risque de contaminer les agents de conduite et les voyageurs".

Autre constat ce lundi : il y a plus de monde dans les transports en commun, logique avec cette nouvelle phase de déconfinement. Des mesures sont d'application, comme le port du masque et le respect des distances. Insuffisant pour certains employés de la STIB à Bruxelles. Ils n'ont pas pris leur service ce lundi matin.

"Les revendications de notre personnel sont les suivantes", ajoute Lotfi Mostefa, "Supprimer les services coupés pendant la période Covid ; annuler tous les remplacements sur ligne ; limiter le nombre d’usagers dans les véhicules". Pour lui, "nous pouvons également prendre exemple sur nos collègues du TEC" en Wallonie avec une limitation du nombre de voyageurs à bord : 12, 19 ou 20 passagers maximum en fonction de la taille du véhicule. Objectif : limiter la distance sociale. "Pourquoi ce qui est possible au TEC n’est pas possible à la STIB ?"

Huit cas positifs à la STIB

"Malgré le déconfinement progressif", ajoute Lotfi Mostefa, "le Covid-19 est toujours présent et huit cas ont déjà été constatés à la STIB. On ne peut pas faire comme si le virus avait disparu. Un maintien de la distance sociale et de la limitation du nombre de places dans nos véhicules est également un gage de sécurité pour nos clients. La sécurité de la clientèle et celle de nos équipes doivent être la priorité pour la STIB."

Et d’ajouter : "La santé du personnel doit primer sur la rentabilité de la société qui, je le rappelle, est une société publique dont le but est d’offrir un service aux citoyens et non de courir derrière la rentabilité coûte que coûte."

Ce mardi, en comité de gestion de la société, le PS a proposé "de s’inspirer de l’exemple français où des dispositifs de distribution de gel hydroalcoolique ont été mis en place tout au long du réseau de la RATP afin de permettre aux usagers de se désinfecter les mains assez rapidement".

Le PTB et son plan alternatif

Le mouvement de grogne à la STIB est depuis le premier jour soutenu politiquement par le PTB. Le député régional Youssef Handichi, lui-même ancien travailleur de la société, est notamment apparu aux côtés du personnel dans un dépôt de bus.

Dès le 6 mai, le Parti des travailleurs de Belgique avait présenté un plan alternatif "pour maintenir un plan de distanciation sociale" à la STIB. Le PS, par la voie du vice-président de la société, se positionne désormais publiquement face au PTB.