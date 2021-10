Déconfinement à Bruxelles : le Covid Safe Ticket étendu à partir du 15/10, il y aura une phase d'avertissements

Ainsi, dans les maisons de repos les visiteurs âgés de 12 ans et plus devront présenter leur CST. Mais une série d'exceptions sont prévues: les stagiaires qui seront considérés comme du personnel de la maison de repos non concerné par le CST, les visiteurs de résidents en fin de vie, en soins palliatifs ou présentant un syndrome de glissement, les professionnels de la santé externes les livreurs, fournisseurs, techniciens et n'entrant pas en contact avec les résidents, et en cas d'intervention d'urgence.

L'entrée en vigueur du CST sera accompagnée par la mise à disposition de FAQ pour le grand public, mais aussi pour les différents secteurs concernés, sur le site corona.brussels et, en ce qui concerne les seuls secteurs, via le guichet unique 1819 des entreprises.

Le texte adopté prévoit l'obligation du CST à partir de 16 ans dans l'horeca (sauf à l'extérieur), les dancings et les discothèques, les clubs de sport et de fitness (hors cadre scolaire), les foires commerciales et congrès, les structures appartenant au secteur culturel, festif et récréatif ainsi que les établissements pour personnes vulnérables. Pour les événements de masse (excepté les manifestations), les jauges ont été revues à la baisse. Le CST sera exigé dès 12 ans comme dans les hôpitaux et maisons de repos.

Dans les hôpitaux, ne sont visés que les visiteurs de patients hospitalisés, pas les personnes qui se présentent pour une consultation ou pour recevoir des soins. Personne n'y est exonéré du port du masque.

Dans le secteur horeca, contrairement aux règles de mise en France, le CST ne pourra être exigé qu'à l'intérieur et non en terrasse ouverte où il y a des places assises et où les gestes barrière et règles en vigueur actuellement devront être respectés (distance minium d'1,5m entre les tables; maximum 8 personnes à table; service à table). Les restaurants sociaux, universitaires, les cantines scolaires et d'entreprises ne sont pas concernées.

Les événements strictement privés et respectant les jauges fixées pour d'événements de masse (50 personnes en intérieur; 200 en extérieur) qui y sont organisés ne sont pas concernés.

Comme dans les discothèques et dancings, le personnel qui ne doit pas être soumis au CST doit porter le masque.

A lire aussi : Covid Safe ticket à Bruxelles dès le 15 octobre : qui sera exempté ?

Dans le domaine du sport, la buvette tombe sous les règles de mise dans l'horeca, mais pas le vestiaire et les sanitaires où le port du masque reste obligatoire.

Pour ce qui est du secteur culturel, comme pour les foires et congrès, le CST doit être requis dès que l'événement réunit cinquante personnes et plus en intérieur et 200 personnes et plus en extérieur. Les groupes scolaires en ce compris les encadrants sont exonérés pour autant que qu'ils soient présents dans le cadre d'une activité scolaire et que les règles de protection appliquées dans le cadre scolaire soient respectées (e.a. port du masque).